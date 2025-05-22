Вучич раскрыл подробности разговора с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. У себя в соцсетях сербский глава указал, что ключевыми темами диалога стали двустороннее сотрудничество стран и их евроинтеграция.

Вучич назвал состоявшийся разговор с Зеленским «хорошим и открытым».

«Поговорили о двустороннем сотрудничестве, особенно о формате Украина — Юго-Восточная Европа, и европейском пути Сербии и Украины», — написал он.

С заявлением по итогам разговора с Вучичем также выступил Зеленский. У себя в Telegram-канале он акцентировал внимание на взаимодействии стран в формате Украина — Юго-Восточная Европа.