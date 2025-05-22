Лукашенко предложил «почитать тик-токи»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своим подчиненным «почитать тик-токи и социальные сети». Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

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Он рассказал, что когда граждане страны замечают какую-то проблему, то начинают спрашивать, видит ли ее президент. Лукашенко заключил, что подобные вопросы от людей вполне оправданы. Он обратился к чиновникам, сказав, что те представляют его перед гражданами и пожелал им выстраивать политику так, чтобы всем было комфортно работать.

Ранее Лукашенко пожаловался на нехватку рабочей силы. Он подчеркнул, что власти не намерены отправлять своих представителей за рубеж для поиска людей и их агитации для работы в Белоруссии.

До этого Лукашенко встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым.