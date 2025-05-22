Маврикий получил острова Чагос

Великобритания подписала соглашение о передаче суверенитета над спорными и стратегически расположенными островами Чагос Маврикию. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Этот шаг гарантирует будущее американо-британской военной базы, которая имеет жизненно важное значение для безопасности Великобритании», — говорится в публикации.

AP отмечает, что в соответствии с соглашением Великобритания будет выплачивать Маврикию £101 млн (свыше 10,7 млрд рублей) в год за аренду базы сроком не менее 99 лет.

Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, эта база, которой управляют американские войска, имеет решающее значение для британской борьбы с терроризмом, а также является основой британской безопасности.

Подписание было отложено на несколько часов после того, как британский судья в последнюю минуту наложил запрет, блокирующий передачу. Позднее он был отменен другим судьей.

Договоренность между странами была достигнута в октябре прошлого года. При этом решение раскритиковала оппозиционная Консервативная партия королевства, считающая, что тесные связи Маврикия с Китаем ставят под угрозу безопасность британских военнослужащих на острове Диего-Гарсия.

Чагос — это архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане. Он был отделен от Маврикия в 1965 году, когда страна была еще британской колонией. Маврикий обвинял Великобританию в колониальной оккупации архипелага, заявляя, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова.