Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неверным решением об исключении России из клуба стран «Большой восьмерки». Его слова приводит РИА Новости.

Трамп напомнил, что G7 раньше была G8.

«Но они приняли просто блестящее решение выбросить оттуда Россию. Было бы гораздо лучше, если бы она там осталась», — сказал он на переговорах в Овальном кабинете с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

По мнению Трампа, Западу не следовало отказываться от формата G8.

Стоит отметить, что ранее президент США уже выражал свое отношение касательно исключения РФ из «Большой восьмерки». В начале мая Трамп назвал данное решение очень глупым. Он выразил уверенность, что, если бы этого не произошло, то конфликта на Украине не случилось бы.