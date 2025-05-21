Киев попросит ЕС ужесточить санкции против России

В ближайшее время Украина намерена обратиться к Европейскому союзу с предложением о принятии новых решительных мер по изоляции России. Среди них — конфискация российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, сообщает Reuters.

Как отмечается, эти предложения связаны с тем, что президент США Дональд Трамп не стал ужесточать санкции в отношении российской стороны.

«На следующей неделе Украина попросит ЕС рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая конфискацию российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти, поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения санкций», - говорится в материале.

В Госдуме объяснили новые санкции ЕС против России

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа договорилась с США об усилении давления на Россию посредством санкций после разговора американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.