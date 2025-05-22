UNCTAD: уязвимые экономики могут попасть под самые высокие тарифы США

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Уязвимые экономики мира могут попасть под действие одних из самых высоких пошлин США, что приведет к сокращению жизненно важных экспортных поставок и создаст существенные риски для их развития. Об этом говорится в опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD) докладе о торговых тарифах.

"Несмотря на то что уязвимые экономики вносят незначительный вклад в торговый дефицит США, они могут столкнуться с рядом самых высоких новых тарифов США в случае, если страна в одностороннем порядке повысит тарифы до уровней, объявленных в период с января по май 2025 года, включая новые меры в отношении отдельных стран", - пишут эксперты UNCTAD. Так, импортные пошлины в отношении южноафриканского королевства Лесото могут составить 50%, Камбоджи - 49%, Лаоса - 48%. "Такой сценарий поставит под угрозу жизненно важный экспорт и создаст серьезные риски для их развития", - указывается в докладе.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Трамп также объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации.

9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%".

США трижды повышали дополнительные тарифы на китайский импорт, в итоге они достигли 145%. Китай в апреле в качестве контрмер зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%.

Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР прошли в Швейцарии 10-11 мая. 12 мая стороны сообщили о взаимном сокращении пошлин: Пекин снизит тарифы на американские товары до 10%, Вашингтон на китайские товары - до 30%.