Умерла звезда «Возвращения Мухтара»

Заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Игнатенко, известная своими ролями в российских сериалах, ушла из жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на коллег артистки в Киевском ТЮЗе на Липках.

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Игнатенко было 82 года. В молодости она служила в Киевском академическом украинском драматическом театре им. Франко и Таллинском театре русской драмы.

Артистка получила широкую известность благодаря российским сериалам «День рождения Буржуя», «Развод и девичья фамилия», «Возвращение Мухтара», «Шулер» и других проектах. В 70-е Людмила Сергеевна начала работать над озвучанием персонажей советских мультфильмов. Например, ее голосом говорят герои «Алисы в Стране чудес», «Солнечного каравая», «Несмышленого воробья» и многих других анимационных фильмов тех лет.

Ранее стало известно, что актриса Ольга Блок-Миримская, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни. Народной артистке России было 70 лет.