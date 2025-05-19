Вэнс рассказал о встрече с Зеленским в Риме

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Наши страны разделяют цель прекращения ненужного кровопролития в Украине, и мы обсудили последние новости о текущих переговорах о прекращении огня и прочном мире», — отметил американский политик.

Ранее в Белом доме проинформировали, что Джей Ди Вэнс и американский госсекретарь Марко Рубио обсудили с лидером Украины Владимиром Зеленским ход переговоров по украинскому урегулированию. Политики также «поделились последними данными касательно хода переговоров о прекращении огня и устойчивом мире».

До этого Зеленский в своих соцсетях указал, что во время встречи с Вэнсом и Рубио обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине.