Мэр Бухареста победил на выборах в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 100 процентов голосов, поданных внутри страны.

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Согласно итогам голосования, Дан получил 55,16 процента голосов. Его соперник, лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион набрал 44,84 процента. Политик уже признал свое поражение и поздравил Дана с победой.

Второй тур выборов прошел в воскресенье, 18 мая. В первом туре, состоявшемся 4 мая, Симион лидировал с результатом в 41 процент, тогда как Дан получил поддержку 21 процент избирателей, передает РИА Новости.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в тот же день заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов. МИД Франции в ответ на этого заявил, что Париж ведет себя ответственно и уважает демократические институты, поэтому не вмешивается в электоральный процесс Бухареста.

26 февраля кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали. Сотрудники правоохранительных служб доставили его в Генеральную прокуратуру на допрос и дачу показаний по делу о финансировании его предвыборной кампании в прошлом году.