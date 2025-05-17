Трамп назвал Зеленского "лучшим торгашом в мире"

Владимир Зеленский является никем иным, как "лучшим торгашом в мире", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон и каждый раз уходит с $100 млн, еще $100 млн, еще $100 млн. Но в последний раз он смог получить только $60 млн. Конгресс очень недоволен. Они говорят: "Куда ушли все эти деньги?", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент США неоднократно высказывал недовольство тем, сколько средств Вашингтон тратит на помощь Киеву.