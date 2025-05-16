Украина привела на переговоры в Стамбуле переводчика

Делегация Украины привела на переговоры с Россией в Стамбуле переводчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

В украинских СМИ утверждают, что делегация Украины общалась с представителями РФ через переводчика. Однако корреспондент RT Константин Придыбайло опроверг эту информацию.

«Переговоры проходят на русском языке. Украинская делегация привезла переводчика на украинский, но он сидит ничего не делает, потому что русский — язык диалога сейчас», — написал он у себя в Telegram-канале.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* также заявил, что представители стран общались на русском языке. При этом, по его словам, на встрече вообще «не было никакого переводчика».

Напомним, что переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле сегодня, 16 мая. Встреча продлилась менее двух часов.

*включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга