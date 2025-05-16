Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле, сказав, что Россию представляют люди, которые не имеют полномочий принимать внешнеполитические решения. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании лидеров европейского политического сообщества, видео опубликовано в Telegram-канале политика.

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«Очевидно, что прибывшая в Стамбул российская делегация очень низкого уровня. В ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России», — высказался он.