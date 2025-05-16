Трамп может позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что «может позвонить» российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом пишет CNN.

Такое заявление Дональд Трамп сделал на борту президентского самолета Air Force One, вылетая из Абу-Даби. Он также подчеркнул, что необходима и его встреча с Владимиром Путиным.

«Нам нужно встретиться. Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть и нет. Но, по крайней мере, мы узнаем это», - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Владимир Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Однако 15 мая переговоры так и не начались, несмотря на то, что российская делегация, которую возглавил помощник президента России Владимир Мединский, прибыла в Стамбул и ожидала встречи.

За стол переговоров делегации России и Украины сели только сегодня. Перед началом встречи глава МИД Турции Хакан Фидан подчеркнул, что готовность Москвы и Киева к прямому разговору «открыла окно возможностей».