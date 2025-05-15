Президент США Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедом — его дочь Тиффани родила ребенка. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

Тиффани рассказала, что ее сына назвали Александр Трамп Булос. Его отцом стал миллиардер Майкл Булос, за которого она вышла замуж в 2022 году.

«Добро пожаловать в мир, наш сладкий малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя без слов! Спасибо, что ты появился в нашей жизни!», — написала она.

Отметим, что в октябре 2024 года Трамп рассказывал о беременности и избраннике дочери. Тогда он заявил, что Тиффани и ее муж являются «исключительными» людьми.