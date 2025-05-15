США дополнили предложение по Украине

США в рамках предложений по урегулированию украинского кризиса высказали идею о возобновлении работы Совета Россия - НАТО. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет агентство Bloomberg.

Издание напомнило, что Совет Россия - НАТО, созданный в 2002 году, фактически прекратил деятельность после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Однако, по данным осведомленного источника, говорившего на условиях анонимности, США в рамках урегулирования конфликта на Украине предложили возобновить его работу.

«США добавили новые детали к предложению, включая предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия-НАТО», - уточнил он.

Напомним, что до начала российской спецоперации на Украине МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.