Борт Зеленского вылетел в Анкару

Борт президента Украины Владимира Зеленского вылетел из польского аэропорта Жешув-Ясенка в Турцию и прибудет в Анкару в 11:00 мск. Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

В 13:00 украинский лидер встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая для возможного участия в переговорах, «если это будет необходимо», несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об отмене визита. По его словам, это будет сложно сделать из-за высокой занятости.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу». Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Тем не менее, сам Путин и президент США Дональд Трамп на переговоры не явятся.