В Британии неожиданно высказались о России
Британская газета Financial Times, ссылаясь на экспертов, сообщила, что у Соединенных Штатов Америки не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях.
Издание отметило, что в этой ситуации резкий выход США из урегулирования украинского кризиса может быть расценен как провал политики американского президента Дональда Трампа.
«У представителей Белого дома была некая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на главу киевского режима Владимира Зеленского, и в конечном итоге мы получим сделку. В итоге оказалось, что просто очаровать РФ недостаточно», - отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.