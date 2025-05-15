Британский чиновник неожиданно высказался о России

Британская газета Financial Times, ссылаясь на экспертов, сообщила, что у Соединенных Штатов Америки не получилось добиться от России быстрого прекращения огня на невыгодных условиях.

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Издание отметило, что в этой ситуации резкий выход США из урегулирования украинского кризиса может быть расценен как провал политики американского президента Дональда Трампа.