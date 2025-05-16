Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, где состоятся переговоры по Украине.

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года», — сообщает агентство.

Помимо встречи делегаций России и Украины, в Стамбуле состоятся трехсторонние переговоры с участием представителей США, Украины и Турции.

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Ранее стало известно, что на 16 мая также запланирована трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции.