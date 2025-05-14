Уиткофф встретился с представителями ХАМАС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с руководством палестинского движения ХАМАС, главной ее темой стало продвижение переговоров по освобождению израильских заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

Отмечается, что во встрече также приняли участие посланник президента США по делам заложников Адам Белер и катарские официальные лица. В состав делегации руководства ХАМАС вошли Мухаммед Дервиш, Халил аль-Хайя и Захир Джабарин.

«Стороны обсудили во время встречи продвижение переговоров по освобождению израильских заложников. Движение ХАМАС подняло вопрос о необходимости прекращения войны и полного вывода израильских сил из Газы», — говорится в тексте.

Напомним, что 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа. Поводом к этому послужил отказ ХАМАС принять план США продления режима прекращения огня и освобождения заложников.