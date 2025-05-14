Уиткофф встретился с представителями ХАМАС

Аксинья Кравченко

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел встречу с руководством палестинского движения ХАМАС, главной ее темой стало продвижение переговоров по освобождению израильских заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник.

Уиткофф встретился с представителями ХАМАС
© РИА Новости

Отмечается, что во встрече также приняли участие посланник президента США по делам заложников Адам Белер и катарские официальные лица. В состав делегации руководства ХАМАС вошли Мухаммед Дервиш, Халил аль-Хайя и Захир Джабарин.

«Стороны обсудили во время встречи продвижение переговоров по освобождению израильских заложников. Движение ХАМАС подняло вопрос о необходимости прекращения войны и полного вывода израильских сил из Газы», — говорится в тексте.

Напомним, что 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа. Поводом к этому послужил отказ ХАМАС принять план США продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

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