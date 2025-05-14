Зеленский призвал к «самым жестким» санкциям против РФ

Владимир Зеленский призвал ввести «самые жесткие» санкции против России в случае, если на переговорах в Стамбуле не будет президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает французская газета Libération.

Как отмечает издание, Зеленский также призвал президента США Дональда Трампа приехать на переговоры. По мнению Зеленского, это могло бы гарантировать, что Россия будет представлена на высшем уровне.

«Если бы [президент США] подтвердил свое участие, я думаю, это дало бы дополнительный импульс для приезда Путина», - подчеркнул Зеленский.

В то же время он призвал своих западных союзников ввести «самые жесткие» санкции, когда-либо вводившиеся против Москвы, если президента России не будет на переговорах.

Ранее Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле - с 15 мая и без предварительных условий. Трамп заявил, что Украина должна принять это предложение «немедленно», после чего Зеленский сообщил, что «лично» будет ждать переговоров в Турции 15 мая.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле будет раскрыт, как только Путин посчитает нужным объявить об этом.

Трамп заявил, что в переговорах примет участие госсекретарь США Марко Рубио вместе с другими американскими высшими должностным лицами. СМИ сообщали, что в Стамбул также отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Зеленский оценил сроки завершения конфликта с Россией: «Украина не выдержит»

Затем Зеленский заявил, что проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 15 мая и будет ждать вместе с ним переговоров с Путиным - в случае визита президента РФ Зеленский и Эрдоган отправятся в Стамбул.