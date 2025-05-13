Умер экс-президент Уругвая Мухика

На 90-м году жизни скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика, которого назвали самым бедным главой страны в мире. Об этом сообщил нынешний лидер государства Яманду Орси, передает РИА Новости.

Напомним, что Мухика страдал от рака пищевода, который дал метастазы в другие органы. В начале 2025 года он принял решение отказаться от лечения и попрощался с соотечественниками.

«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — сообщил Орси.

Мухике было 89 лет, до своего 90-летия он не дожил всего несколько дней.

Бывший президент Уругвая возглавлял страну в 2010-2015 годах, его называли «самым бедным главой государства в мире» за скромный образ жизни. Мухика всегда жил в сельском доме и жертвовал свою зарплату на благотворительность, довольствуясь лишь ее десятой частью.