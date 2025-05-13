Лидер ЕС готовится к историческому провалу

Рейтинг Фридриха Мерца, который только что стал канцлером Германии, уже ниже, чем у его предшественника Олафа Шольца и эксперты сомневаются, что он действительно сможет изменить ситуацию к лучшему. Чем уже отметился новый канцлер, в материале РИА Новости.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Фридрих Мерц и стал основным претендентом на пост канцлера. Голосование по его кандидатуре прошло в парламенте 6 мая.

Вступил в должность со второй попытки

При этом впервые в истории основной претендент на пост канцлера Германии в ходе первого тура голосования не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов. Его поддержали 310 парламентариев при необходимых 316. В итоге Мерц все же набрали 325 голосов, хотя в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ 328 человек.

По данным немецких СМИ, большинство функционеров «Христианско-демократического союза» возложили вину за провал своего лидера на депутатов от Социал-демократической партии Германии.

При этом журналисты не исключили, что левые совершили демарш в отместку за то, что в миграционной политике Мерц перенял риторику «Альтернативы для Германии» (АдГ). А также назвали признание АдГ экстремистской организацией инициативой социал-демократов, которые таким образом подстраховались от ее возможного сближения с ХДС.

При этом, по данным Bild, поддержка Мерца в начале его правления составляет только 23%. Даже у предыдущего канцлера Олафа Шольца, которому принадлежит антирекорд в 19%, в начале было 37. Но, несмотря на это, Мерц 10 мая вместе с главами Франции, Великобритании и Польши посетил Киев, откуда пригрозил Москве новыми санкциями и военными поставками для Вооруженных сил Украины.

«Мы ожидаем, что Москва согласится на прекращение огня. (…) Пушки должны замолчать до переговоров», - заявил он.

При этом в Германии удивились реакции Фридриха Мерца на предложение президента России Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. В частности издание Handelsblatt задалось вопросом, почему европейские лидеры сочли, что мирные переговоры нельзя проводить до согласования режима прекращения огня, так как «нет ни одного сценария, при котором это могло бы нанести вред».

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Также после своей поездки в Киев канцлер Германии оказался в центре скандала. В интернете появилось видео, где при внезапном появлении в купе поезда камер и журналистов французский лидер попытался спрятать подозрительный пакетик, а его немецкий коллега - маленькую ложечку. После публикации этих кадров политиков заподозрили в употреблении наркотиков.

«Падение рейтинга объяснимо»

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин назвал падение рейтинга нового канцлера Германии вполне объяснимо, так как «избиратели недовольны тем, что он отклонился от предвыборных лозунгов, в том числе касающихся борьбы с миграцией и жесткого экономического курса».

«Что касается сравнения с Шольцем, то лучше начать плохо, но закончить хорошо, чем так, как вышло у бывшего лидера СДПГ», - констатировал эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко не видит перспектив для Мерца серьезно изменить ситуацию к лучшему, так как и до этого он «ничем значимым не отметился».

«Если предыдущий глава государства потерял популярность в сложных политических условиях, то нынешний, попав в ту же ситуацию, скорее всего, ничего не изменит к лучшему. И у него нет никакой харизмы, он зануда», - считает эксперт.

Напомним, что ранее Мерц сделал заявление о том, что Вооруженным силам Украины необходимо выйти из оборонительной позиции и в этом им могут помочь немецкие дальнобойные ракеты Taurus. Он также допустил применение ВСУ ракет для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом».