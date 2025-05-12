Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал в своем обращении к нации, что провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер сообщил, что намеревается приехать в Стамбул 15 мая на переговоры с российской стороной.

«Мы некоторое время назад провели переговоры с Зеленским. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с [президентом США Дональдом] Трампом и обсуждали шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие»,— отметил Эрдоган.

По его словам, Анкара поддерживает стремление Трампа разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии.

Турция стала страной, к посредничеству которой в мирной дипломатии обращаются во всем мире, констатировал Эрдоган.

Президент заявил Зеленскому, что нельзя упускать представившуюся возможность для мирных переговоров по Украине, уточнили в канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, глава Турции подчеркнул, что считает чрезвычайно важным желание России и Украины возобновить прямые переговоры. Он добавил, что Анкара окажет поддержку на каждом этапе.

Зеленский высказался о присутствии Трампа на переговорах в Стамбуле

Ранее Трамп сообщил, что он может прилететь на встречу делегаций России и Украины в Стамбуле.