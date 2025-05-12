Президент США Дональд Трамп оценил предстоящие переговоры России и Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными. Он также добавил, что эта встреча станет важным этапом в урегулировании украинского конфликта, а также может «привести к хорошим вещам».

«Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам», — заявил Трамп.

В Британии оценили предложение Путина по Украине

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом. Позже Владимир Зеленский в ответ предложил Путину провести личную встречу в Турции.