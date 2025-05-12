В Кишиневе продлили арест главы Гагаузии

Суд в Кишиневе продлил на 30 дней домашний арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает в Telegram издание «Sputnik Молдова».

«Удовлетворить запрос прокуроров, оставить Гуцул Евгению под домашним арестом еще на 30 суток, до 13 июня», — говорится в решении суда.

Адвокат Сергей Морару заявил, что защита опротестует решение суда. По его словам, для продления ареста не было законных оснований, а в интересах расследования можно было выбрать любую более мягкую меру пресечения.

Ранее Морару рассказал о намерении властей Молдавии лишить Гуцул поста главы Гагаузии. Он выразил уверенность, что дело используется молдавскими властями, чтобы препятствовать работе администрации региона.