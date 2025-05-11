В 2024 году особенно коррумпированных сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) стали отправлять на фронт. Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный.

© Lenta.ru

Он рассказал, что работал в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата), и отметил, что на начало проведения мобилизации в украинских военкоматах процветала коррупция. Пленный уточнил, что подлежащие мобилизации граждане Украины откупались от призыва, однако начиная со второй половины прошлого года проверки военкоматов участились.

В результате всех служащих, замеченных в получении взяток, стали отправлять в боевые бригады на фронт. Как подчеркнул собеседник агентства, это коснулось «комиссаров, замов и вообще военкомов».

Ранее сообщалось, что на Западной Украине сотрудники ТЦК проверяют людей не по реестру, а по спискам заплативших взятку. Как заявил политолог Сергей Гайдай, ему рассказывали про расценки для уклонистов. По его словам, все жители знают эти цены.