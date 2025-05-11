Президент США Дональд Трамп анонсировал «самое важное заявление» в своем следующем посте в социальной сети Truth Social. Об этом он заявил на своей странице в той же соцсети.

«Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных из тех, что я когда-либо выпускал. Наслаждайтесь», — написал он.

Глава государства не стал объяснять, о чем именно будет его будущее обращение.

Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

Ранее Трамп оценил шансы Украины договориться с Россией. По его словам, он начинает сомневаться в том, что Киев заключит сделку с Москвой, и в таком случае Брюссель и Вашингтон «станут действовать соответствующе».