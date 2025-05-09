Трамп обратился с призывом к Китаю

Илья Родин

Власти КНР должны открыть рынок страны для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что «закрытые рынки больше не работают», пишет РИА Новости.

Трамп обратился с призывом к Китаю
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Накануне западные СМИ сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% .

«Китай должен открыть свой рынок США — ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают», — отметил Трамп.

По его мнению, тарифы на китайские товары возможно снизить до 80%.

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

Аналитики отметили, что в последние месяцы между Китаем и США разгорелась торговая война. Пошлины со стороны Соединенных Штатов выросли с 10% до 145%, со стороны КНР — до 125%.

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