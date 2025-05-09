Трамп обратился с призывом к Китаю

Власти КНР должны открыть рынок страны для американских товаров, заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что «закрытые рынки больше не работают», пишет РИА Новости.

Накануне западные СМИ сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50–54% .

«Китай должен открыть свой рынок США — ему будет так хорошо!!! Закрытые рынки больше не работают», — отметил Трамп.

По его мнению, тарифы на китайские товары возможно снизить до 80%.

Трамп допустил снижение пошлин для Китая

Аналитики отметили, что в последние месяцы между Китаем и США разгорелась торговая война. Пошлины со стороны Соединенных Штатов выросли с 10% до 145%, со стороны КНР — до 125%.