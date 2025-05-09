Ким Чен Ын обратился к России

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил вместе с дочерью посольство России в Пхеньяне. Визит состоялся по случаю праздноввания 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В официальном документе отмечается, что Ким Чен Ын в ходе своего обращения назвал победу советского народа над фашизмом "оперделяющей судьбу и будущее человечества".

"Россия и КНДР всегда будут вместе", - также сказал северокорейский лидер.

Кроме этого Ким Чен Ын назвал россиянам "истинными братьями по оружию".

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Отметим, что сейчас во время Парада Победы на Красной площади в Москве военные из КНДР сидят в первом ряду в качестве гостей.