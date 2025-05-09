Вэнс сделал дерзкое заявление о России

России не следует ожидать, что Украина в ходе мирных переговоров передаст ей территории, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, рассказал журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта.

Путин сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль России новые регионы должны перейти полностью, пояснили авторы материалов.

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под ее контроль», — отметил Вэнс.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым, Севастополь, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР — российские регионы, это данность, обозначенная в Конституции Российской Федерации.