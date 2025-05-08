Избран новый папа римский

Конклав избрал нового папу римского — из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым. Об этом пишет ТАСС.

Имя нового понтифика пока не называется.

Ранее сообщалось, что в среду, 7 мая, кардиналы Римско-католической церкви собрались на конклав, который проходит в Сикстинской капелле Ватикана.

Нынешний конклав самый многочисленный за многие годы, и кворум небывало высок — 89 голосов, пояснили журналисты.

В ходе конклава кардиналы находятся в изоляции, под клятвой о неразглашении, и их единственный способ общения с внешнем миром — сигнальным дымом из трубы.

Для его окрашивания используется химическая смесь (антрацен и сера для черного, соль, лактоза и канифоль — для белого).

Белый дым, означающий, что конклав избрал нового главу Римско-католической церкви, может появиться после каждого голосования.