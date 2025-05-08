Лукашенко объяснил нехватку картофеля в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Международного выставочного центра в Минске объяснил, почему картошка начала пропадать из магазинов и заверил, граждане не останутся без картофеля.

"Если переживаете за картофель - месяц выдержим. Но без картофеля не будем", - приводит ТАСС слова Лукашенко.

Белорусский лидер объяснил, что в нескольких странах, в том числе в России, наблюдается дефицит картофеля и цены там оказались "в три раза дороже" и белорусские фермеры начали отправлять продукцию туда, чтобы заработать.

Лукашенко в связи с этим поставил задачу дополнительно посеять семенной картофель, чтобы получить в десять раз больше, чем посеяли, а затем продать по хорошей цене.

Кроме этого он поручил Комитету госконтроля проверить, какой продукции не хватает в торговых сетях, сделать запасы, привести в порядок хранилища и заполнить их лучшим в мире картофелем, чтобы белорусы не страдали.