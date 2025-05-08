По данным агентства ТАСС в Москву 9-10 мая, чтобы почтить память погибших в ходе Второй мировой войны, приедут пять депутатов Европейского парламента, в том числе из Германии.

Немецкие политики от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених распространили заявление, что отправляются с двухдневным визитом в Москву и примут участие в торжествах, посвященных годовщине Победы над немецким фашизмом.

Президент Бразилии прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Кроме этого свой визит в Москву они приурочили к объявленному Россией прекращению огня на Украине.

После Москвы фон дер Шуленбург и Фирмених хотят посетить Киев.

Кроме них в Москву приедут евродепутаты из Чехии, Словакии и с Кипра.