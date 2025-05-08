Стало известно о планах команды Трампа обнародовать аудио с правдой о Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа намерена опубликовать ранее не обнародованную аудиозапись интервью Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, сообщает Politico со ссылкой на источники. По мнению окружения Трампа, эта запись «обнажит одно из величайших сокрытий правды» в истории.

Речь идет об интервью, которое Байден дал в рамках расследования ненадлежащего хранения им секретных документов. В мае 2024 года Белый дом отказался предоставить аудиозапись этого разговора комитету конгресса по надзору. После общения с Байденом Хур описал его как «симпатичного пожилого мужчину с проблемами с памятью».

Адвокат Майк Дэвис, близкий к Трампу, заявил Politico, что публикация аудиозаписи раскроет «величайшее сокрытие правды в американской истории».

По информации издания, команда Байдена готовится к возможному обнародованию интервью.