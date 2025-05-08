Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на празднование 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что белорусский лидер посетит парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в российской столице.

Парад Победы на Красной площади в Москве в 2025 году начнется 9 мая в 10:00 и продлится два часа. Транслировать парад по телевидению будут Первый канал, «Россия 1» и «Звезда». Еще эфир можно будет посмотреть на онлайн-платформах. Парад также покажут на больших экранах в центре и в каждом округе Москвы. Участвовать в параде Победы пригласили военных из 19 дружественных стран.