Вучич прилетел в Москву

Президент Сербии Александр Вучич в среду, 7 мая, прилетел в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Визит состоялся, несмотря на угрозы Еврокомиссии, запрет на пролет его самолета над Прибалтикой и вынужденную посадку в Баку для дозаправки, отметили журналисты.

Кардиолог Драган Динчич сообщил 3 мая, что состояние здоровья президента Сербии, прервавшего визит в США и прошедшего медобследование в Белграде, стабильное и удовлетворительное.

«За последние десять с лишним лет у президента [Вучича] трижды возникали проблемы [со здоровьем], и в основном они были связаны с чрезвычайно высоким кровяным давлением», — пояснил кардиолог.

Нереалистично ожидать, что президент сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в ближайшие несколько дней, констатировал медик.