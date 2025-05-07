Вэнс раскрыл планы США на Россию и Украину

США хотят, чтобы Россия и Украина начали разговор друг с другом и американская сторона готова сделать все необходимое для запуска этого процесса.

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Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, передает агентство Reuters.

«Вероятно, невозможно выступать посредником без прямых переговоров между Россией и Украиной», — отметил замглавы государства.

Вэнс добавил, что администрация президента США Дональда Трампа решительно настроена на окончание вооруженного конфликта. Кроме того, он призвал слушать позицию России по Украине.