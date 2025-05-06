Трамп: "Мы немедленно прекращаем бомбардировки хуситов"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекратят удары по объектам йеменского движения «Ансар Алла», поскольку хуситы «капитулировали». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Ранее во вторник, 6 мая, представители движения заявили, что будут наносить удары по кораблям США, Великобритании и Израиля до тех пор, пока ЦАХАЛ не покинет сектор Газа.

«Хуситы объявили, что они не хотят или, по крайней мере, так они сказали нам. Они просто не хотят воевать. И мы уважаем это. И мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово», — разъяснил Трамп.

США и Израиль нанесли удары по Йемену

Глава США уточнил, что хуситы пообещали больше не атаковать суда в Красном море. Он добавил, что именно в этом заключалась цель действий США в регионе.