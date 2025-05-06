С момента начала пандемии было понятно, что COVID-19 утек из лаборатории Уханя. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме на церемонии подписания указа о запрете федерального финансирования исследований, связанных с мутацией вирусов (gain-of-function).

«Это может просочиться наружу, как [COVID-19] из Уханя. И многие люди так думают», — заявил Трамп.

Он также добавил:

«Кажется, я с самого первого дня говорил, что это просочилось [из лаборатории] <…>. Ученые выходили наружу, чтобы пообедать с подружкой, или были вместе с многими людьми. Но именно так, по моему мнению, оно и просочилось, и я никогда не менял этого мнения».

Китай сделал ошеломляющее заявление о виновниках происхождения коронавируса

По словам американского президента, утечка могла произойти «невинно, глупо и некомпетентно, но невинно — и наполовину разрушить мир».

В январе 2024 года газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Центральное разведывательное управление США склоняется к версии о лабораторной утечке как причине начала пандемии. В городе Ухань расположен единственный в Китае институт вирусологии с лабораторией уровня биологической безопасности BSL-4, что соответствует высшим мировым стандартам, напоминает RT.