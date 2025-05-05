Трамп оценил предложенное Путиным перемирие на День Победы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение Владимира Путина о перемирии на День Победы.

«Это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать по урегулированию конфликта», — сказал Трамп.

Как писала «Парламентская газета», 28 апреля Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. Он заявил, что ВС РФ приостановят боевые действия на этот период, и призвал Украину принять аналогичное решение.

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Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы 9 мая.