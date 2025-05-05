Шольц созвонился с Зеленским

Олаф Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским в последний день пребывания на посту канцлера Германии.

Об этом заявил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает ТАСС.

«В конце своего срока полномочий канцлер Шольц сегодня днем провел телефонный разговор с (...) Зеленским», — сказал он.

По словам Хебештрайта, конфликт на Украине и его последствия оказали на время пребывания канцлера у власти большее влияние, чем какое-либо другое событие. По словам пресс-секретаря, Шольц поблагодарил Зеленского за тесное сотрудничество.

«Он подчеркнул, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине в тесном сотрудничестве с европейскими и международными партнерами столько, сколько это будет необходимо», — добавил Хебештрайт.

Ранее Шольц запаковал свои вещи и тщательно прибрался в своем ведомстве. Отмечается, что он подготовил офис для своего преемника на посту главы немецкого правительства.