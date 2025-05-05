Шольц тщательно прибрался

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц пакует вещи в своем ведомстве и освобождает офис для своего преемника.

Об этом на последнем брифинге нынешнего немецкого правительства заявил официальный представитель уходящего кабмина Штеффен Хебештрайт, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Я твердо исхожу из того, что, если завтра все будет так, как мы все себе представляем, будущий новый канцлер сможет въехать в тщательно прибранный офис», — сказал он.

По словам Хебештрайта, в ведомстве уже стоит много ящиков с вещами бывшего главы правительства.

Ранее стало известно, что более 70 процентов немцев остались недовольны уходящим в отставку правительством Шольца. По данным INSA, в работе канцлера разочаровались 67 процентов респондентов.