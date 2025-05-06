Поспешный прием Украины в Евросоюз станет плохой сделкой, потому что эта страна будет обузой для сообщества.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя призывы лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера к скорейшему присоединению Украины к ЕС.

"На своей сегодняшней пресс-конференции Манфред Вебер обратился с посланием к венгерскому народу. Давайте не будем молчать в ответ! Венгрия была принята в Европейский союз, потому что это принесло пользу государствам-членам. Это была выгодная сделка. И для Германии тоже, герр Вебер", - написал глава правительства в Х. "Присоединение Украины - не очень хорошая сделка. Украина - не добавленная стоимость, а обуза. Было бы огромной ошибкой направлять европейские средства на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления испытывающей трудности европейской экономики. Европейским лидерам пора начать представлять интересы европейских народов, герр Вебер!" - отметил Орбан.

В Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу о вступлении Украины в Евросоюз, организованный по инициативе властей. Они считают, что поспешное присоединение Украины к сообществу нанесет непоправимый ущерб европейской экономике и втянет ЕС в прямой конфликт с Россией.

Правительство призывает всех граждан принять участие в голосовании, поясняя, что это "определит судьбу Венгрии на десятилетия вперед". Референдум, который проводится путем почтовой рассылки анкет, продлится до конца мая. Будапешт намерен руководствоваться его результатами на консультациях с Брюсселем.