СМИ: Фицо несколько раз отменял рабочую программу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо из-за проблем со здоровьем в последние дни несколько раз отменял рабочую программу. Об этом пишет портал Tvnoviny.

По данным портала, премьер 1 мая планировал отработать часть смены в пекарне словацкого города Нитра и выступить с речью в городе Липтовский Микулаш.

Вместе с тем, Фицо ограничился публикацией видеообращения, в котором поздравил граждан республики с праздником. Он отметил, что находится в офисе правительства.

Политик также отказался от участия в телепрограмме с экс-президентом Чехии Милошем Земаном, перенес лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании.

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Причинами отмены мероприятий с высокой долей вероятности являются проблемы со здоровьем, которые возникли у Фицо после покушения, пояснили журналисты.