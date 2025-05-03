Раскрыты планы Трампа на третий срок

Президент США Дональд Трамп вряд ли захочет после своего второго срока пойти на третьи выборы и, в действительности, он держит план стать фактическим лидером республиканцев. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

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"Возможно, он видит в себе функцию идеологического главнокомандующего, к которому будут приходить за благословлением кандидаты в президенты, губернаторы и конгрессмены"Григорий Ярыгин доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Американист обратил внимание, что для Трампа сейчас приоритетными являются поддержание единства внутри Республиканской партии и не допустить ее фрагментацию. Заявления о третьем сроке могут временно пресечь спекуляции о том, кто станет его преемником.

«Есть лазейки» Трамп заговорил о третьем сроке на посту президента США. Как это возможно и почему его соперником может стать Обама?

Кроме того, обсуждение изменения конституции и избрания Трампа в 2028 году отвлекает его оппонентов-демократов от реальных ошибок и скандалов правящей администрации.

"Скорее всего, это ему политтехнологи посоветовали делать такие заявления (...) Да, это популизм, но он отвлекает внимание от многих других проблем, которые есть в США. Это инфоповод, который будет перекрывать неудобные для Трампа сюжеты и скандалы внутри его администрации"Григорий Ярыгин доцент кафедры американских исследований СПбГУ

24 января конгрессмен-республиканец Энди Оглс предложил поправку к конституции о праве президента идти на третий срок, назвав еще одно президентство Трампа «спасением нации». К этому также призывал и американский миллиардер Илон Маск, призвав «подумать» о перспективах победы Трампа в 2025 году. Также сам Трамп в интервью журналу Time от 25 апреля отказался давать четкий ответ о том, хочет ли он идти на третий президентский срок, вопреки конституционным ограничениям.