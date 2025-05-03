Трамп поставил ультиматум странам НАТО

Президент США Дональд Трамп, как пишет Spiegel, может пропустить саммит НАТО в июне, если страны альянса не повысят расходы на оборону.

Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер, как отмечается в материале, предупреждал послов Североатлантического блока об этом и подчеркивал требование Белого дома - чтобы государства-члены обязались тратить 5% ВВП на оборону.

США окончательно определились с членством в НАТО

В публикации говорится, что сначала немцы не воспринимали «эти пять процентов» всерьез, полагая, что это только тактика переговоров.

«Теперь они верят Витакеру на слово», - подчеркивает издание.

В марте Трамп заявлял: Вашингтон будет защищать только тех союзников по военному блоку, которые тратят на оборону «разумный процент от ВВП».