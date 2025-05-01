Зеленский ввел санкции против Арестовича*

Владимир Зеленский подписал указ о введений санкций против бывшего советника своего Офиса Алексея Арестовича* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Также под санкциями оказались известные украинские политологи, журналисты, блогеры.

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Своим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины от 1 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Под санкции также попали известный украинский политолог Константин Бондаренко, который ранее выпустил резко критическую книгу "Джокер. Настоящая политическая биография Владимира Зеленского", уехавшие в Россию украинские журналисты Дмитрий Васильц и Алексендр Семченко, а также выехавший в Европу украинский блогер Мирослав Олешко, критиковавший силовую мобилизацию, политэксперт из телеканалов Виктора Медведчука Александр Скубченко.

Попавшие под санкции лишены государственных наград Украины, им заблокированы счета, запрещено распоряжаться активами, а гражданам и компаниям запрещено вести с ними торговые операции.