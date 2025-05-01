ЕС представит США предложения по торговле

Евросоюз (ЕС) планирует на следующей неделе представить администрации президента США Дональда Трампа свои предложения для начала торговых переговоров. Об этом пишет агентство Bloomberg.

В Евросоюзе рассматривают жесткие пошлины против США

По данным агентства, в документе будут предложены меры «по увеличению европейских инвестиций в США, снижению торговых и нетарифных барьеров, сотрудничеству в решении глобальных вызовов (...) а также закупка таких американских товаров, как сжиженный природный газ и технологии».

Ранее стало известно, что высокоранговые чиновники Европейского союза (ЕС) хотят избавиться от главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее «токсичности».