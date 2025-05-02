Как устроены выборы Папы Римского

Ватикан назначил на 7 мая выборы нового Папы Римского. Как ожидается, в конклаве примут участие 133 кардинала из 72 стран. СМИ уже называют фаворитов голосования — это Пьетро Паролин, Маттео Дзуппи, Луис Тагле и Фридолин Амбонго Безунгу.

В среду, 7 мая, начнётся процедура выборов нового главы Римско-католической церкви. Эту информацию подтвердил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Голосование было назначено после смерти 21 апреля Папы Римского Франциска. Сейчас в католической церкви действует период «вакантного престола» (лат. Sede vacante). Он начинается после кончины или отставки понтифика и заканчивается с избранием нового предстоятеля. В течение этого времени прекращают деятельность все ведомства Римской курии, включая Госсекретариат, а исполнение административных функций возлагается на кардинала-камерленго.

Чтобы избрать нового главу Церкви в Ватикане, должен собраться конклав — коллегия кардиналов, управляющих епархиями в разных странах. Право голоса имеют только священнослужители младше 80 лет, хотя для самих кандидатов на главный церковный пост возрастных ограничений нет.

Имена фаворитов

Формально возглавить Церковь может любой взрослый мужчина-католик, однако с конца XIV века папами становились только кардиналы.

Сегодня коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из которых по возрасту имеют право принять участие в конклаве 133 прелата из 72 стран. Каждый из них считается претендентом на Папский Престол.

Среди фаворитов нынешней «гонки» СМИ и эксперты называют госсекретаря Святого престола Пьетро Паролина, посланника Папы Франциска по Украине Маттео Дзуппи, а также кардиналов из Демократической Республики Конго и Филиппин — Фридолина Амбонго Безунгу и Луиса Тагле. Паролин и Дзуппи считаются умеренными либералами, а Безунгу — традиционалистом. В свою очередь, Тагле некоторые эксперты называют компромиссной фигурой.

Однако подобные рейтинги не всегда отражают реальное положение дел. Так, в 2013 году СМИ не смогли предугадать избрание папой Хорхе Марии Бергольо, принявшего имя Франциск. Неожиданными оказались и итоги конклава 1978 года, когда понтификом стал Кароль Войтыла (Иоанн Павел II).

Голосование под замком

Выборы понтифика могут продолжаться несколько дней. Самое долгое голосование состоялось в XIII веке в городе Витербо. Почти три года, с ноября 1268-го по сентябрь 1271-го, кардиналы не могли определиться с кандидатурой предстоятеля. В итоге местные жители, по совету генерала францисканского ордена Бонавентуры, заперли прелатов в лоджии епископского дома и отказывались их выпускать, пока не будет избран новый первосвященник.

Эта мера возымела действие: через некоторое время кардиналы избрали понтификом Григория Х. Новый папа узаконил сложившийся порядок: с тех пор кардиналы должны собираться в закрытом помещении, чтобы избежать любого влияния со стороны. Отсюда и пошло название «конклав», что в переводе с латинского cum clave означает «под ключом».

Впрочем, в наши дни на время работы конклава кардиналы всё же не подвергаются полной изоляции в одном помещении — они живут в гостинице на территории Ватикана.

Процедура выборов

Коллегия кардиналов собирается в Сикстинской капелле. После молитвы прелаты кладут руку на Евангелие и дают обет не разглашать подробности конклава. Затем всех посторонних просят покинуть помещение — заседание проходит в строгой секретности. Ещё в 1945 году Пий XII наложил запрет на использование телефонной связи, проведение кино- и фотосъёмок, а в 1996 году Иоанн Павел II дополнил эти меры предосторожности обязательной проверкой помещения на наличие скрытых микрофонов и камер.

В первый день конклава проходит один тур голосования. Если папу избрать не удалось, то коллегия начинает проводить ежедневно по четыре голосования. Для победы кандидату необходимо набрать 2/3 голосов. Если по итогам 33 туров папа так и не был выбран, то назначается ещё один раунд, в котором участвуют два кандидата, получивших наибольшее число голосов.

Голосование проходит тайно, а бюллетени подсчитываются в присутствии всех членов коллегии тремя случайно отобранными кардиналами.

Дым из трубы

В ходе подсчёта голосов учтённые бюллетени сшиваются нитью, чтобы исключить их повторный подсчёт. После каждого этапа голосования такие связки сжигаются. Белый цвет дыма из трубы и звон колоколов сигнализируют членам Церкви о том, что новый папа избран.

Если же дым чёрный, то это означает, что коллегия ещё не вынесла решение. Чтобы получить нужный цвет, в прежние времена в огонь добавляли влажную солому или смолу, но с 2005 года для этого стали использовать специальные химикаты.

Urbi et orbi

Когда один из кандидатов получает нужное количество голосов, у него спрашивают, принимает ли он этот выбор. Затем избранный первосвященник выбирает себе новое имя и облачается в папскую одежду. Выборщики по очереди подходят к новому Папе Римскому, прикладываются к его стопе, перстню с изображением рыбы и к устам.

После завершения всех необходимых процедур кардинал-камерленго, управляющий Ватиканом в период «вакантного престола», провозглашает с балкона собора Святого Петра на латыни: «Habemus papam», что означает «У нас есть папа», и объявляет верующим имя нового главы Церкви. Вслед за этим на публику выходит избранный понтифик и совершает благословение Urbi et orbi («к городу (Риму) и к миру»).