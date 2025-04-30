Лидеры Европы отказались ехать на Украину 9 мая

Украина пригласила европейских лидеров на саммит 9 мая, но они предпочли визиту в Киев встречи в рамках ЕС. Об этом сообщает Politico.

В середине апреля Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая с целью «демонстрации дипломатической силы на фоне ежегодного парада в Москве». Сообщалось, что Зеленский хочет обсудить с главами европейских стран «гарантии безопасности» для Киева в случае возможного прекращения огня.

Польский премьер Дональд Туск вместо визита на Украину 9 мая отправится в Нанси, чтобы подписать договор о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В это же время премьер Британии Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло.

Вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать на Украину «не в полном составе» - без его коллег из Франции и Британии, утверждают немецкие журналисты. По данным Politico, европейские лидеры пытаются найти подходящий день для визита в Киев на первой или второй неделе канцлерства Мерца. Политик вступит в должность на следующей неделе.

Как отмечает Politico, Украина пыталась организовать саммит 9 мая, чтобы «противостоять оптике парада Победы в Москве». Министры иностранных дел ЕС все еще могут отправиться во Львов 9 мая после их неформальной встречи в Варшаве 8 мая.